توضيح من الخارجية الإيرانية بخصوص توتر الأوضاع مع أذربيجان

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران أعربت لباكو عن قلقها من التصريحات والتحركات الإسرائيلية التي تنطلق من أذربيجان وطلبنا منها العمل بالتزاماتها بهذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي،

"أبلغنا باكو قلقنا من التحركات والتصريحات الإسرائيلية التي تنطلق من أذربيجان و نحن باستطاعتنا الدفاع عن أمننا بصورة مناسبة لكن نطلب من باكو العمل بالتزاماتها بهذا الشأن".

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وتابع قائلا: "منذ بداية حرب قره باغ أطلعنا على تقارير حول تواجد عناصر إرهابية في أذربيجان وأبلغنا باكو قلقنا ونحن نتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية".

وأكد زاده "لا نحتاج إلى التصريحات الإعلامية المؤسفة فيما يتعلق بالخلاف مع أذربيجان وأبلغنا باكو أننا نحترم وحدة الأراضي الأذربيجانية و بلغناهم احتجاجنا حول احتجاز سائقي شاحنات إيرانية ونتابع الأمر عبر الطرق الدبلوماسية".

وتشهد العلاقات بين إيران وأذربيجان توترا في الأيام الأخيرة، بعد فرض حكومة باكو تعريفات مشددة على الشاحنات التي تنقل الوقود الإيراني إلى مدينة ستيبانكيرت عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

كما أعلنت إيران في وقت سابق عن إجراء مناورات برية في شمال غربي البلاد، على الحدود مع أذربيجان، وقالت إنها تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أية مخاطر احتمالية.

الأمر الذي أثار انتقاد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، منددا بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن "استغرابها" لهذه التصريحات، وحملت باكو المسؤولية عن التعاون مع إسرائيل على مقربة من الحدود الإيرانية.

المصدر: RT