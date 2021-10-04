روسيا تطرد القائم بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية لدى موسكو
Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، القائم بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية، شخصية غير مرغوب فيها.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذا الإجراء جاء ردا على تصرفات مقدونيا الشمالية في أغسطس الماضي.
وكانت سكوبيه قد سحبت في وقت سابق اعتماد دبلوماسيين روسيين.
وقالت مقدونيا الشمالية آنذاك إن القرار هو استجابة لدعوة السلطات التشيكية لدعم براغ فيما يتعلق بفضيحة التفجيرات في مستودع الأسلحة في فربيتيكا.
المصدر: نوفوستي
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