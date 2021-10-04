كوريا الجنوبية تعلن عن مساعي لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الجارة الشمالية

قالت كوريا الجنوبية إنها ستعمل على إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية قبل نهاية هذا العام، وسط جهود سيئول لتوقيع إعلان رسمي لإنهاء الحرب الكورية 1950-1953.

وقال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، لي إن-يونغ، أثناء زيارته إلى برلين لحضور احتفالية بالذكرى الحادية والثلاثين لتوحيد ألمانيا: "ألن يكون من اللطيف أن يتوجه الجنوب والشمال إلى أولمبياد بكين بأيد متشابكة وقلوب سعيدة بعد التوصل إلى اتفاق حول الحوار والتعاون؟".

وأضاف الوزير: "لقد حان وقت التوصل إلى مثل هذا القرار"، وأكد أن الحكومة ستعمل على إجراء حوار رفيع المستوى مع كوريا الشمالية بنهاية العام الجاري.

وفي الشهر الماضي، اقترح رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقوم الكوريتان والولايات المتحدة، وربما تنضم إليها الصين، بإعلان نهاية رسمية لحرب 1950-1953.

ولا تزال الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب، حيث انتهت الحرب بوقف إطلاق النار وليس بمعاهدة سلام.

وظهرت تكهنات بأن سيئول قد تسعى إلى عقد قمة بين الكوريتين حول الإعلان المقترح بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل.

هذا وقد أعلنت كوريا الشمالية، فجر الاثنين، أنها ستعيد اعتبارا من اليوم قنوات الاتصال عبر الخط الساخن مع جارتها الجنوبية، داعية إياها إلى تنشيط الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات الثنائية.

المصدر: يونهاب