 
مباشر

نيقوسيا توافق على تعيين الكندي كولين ستيوارت مبعوثا أمميا خاصا في قبرص

أخبار العالم

نيقوسيا توافق على تعيين الكندي كولين ستيوارت مبعوثا أمميا خاصا في قبرص
minurso.unmissions.org
كولين ستيوارت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfb4

وافقت سلطات قبرص على تعيين الكندي كولين ستيوارت مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في الجزيرة، حسبما أوردت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأحد، نقلا عن مصادر دبلوماسية.

إقرأ المزيد
قبرص: تركيا تسعى للسيطرة على كامل الجزيرة
قبرص: تركيا تسعى للسيطرة على كامل الجزيرة

ويتوقع أن يتولى ستيوارت - الذي عمل قبل ذلك مبعوثا أمميا خاصا بملف الصحراء - منصبه الجديد خلفا للكندية إليزابيث سبيهار، بعد تسوية كل القضايا الفنية، ليصبح ثاني ممثل لبلده (بعد سبيهار) الذي سيترأس خلال السنوات الخمس اللاحقة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (يونفيسيب).

كما سيتولى ستيوارد إدارة الأمور بطول "الخط الأخضر" الذي يقسم الجزيرة إلى قسمين: القسم اليوناني، أي جمهورية قبرص المعترف بها دوليا، والقسم التركي الشمالي الذي أعلن استقلاله كـ "جمهورية شمال قبرص التركية"، دون أن تعترف بها أي دولة ما عدا تركيا.  

 

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا