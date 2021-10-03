مسؤول: طائرة قطرية تغادر كابل وعلى متنها أكثر من 230 راكبا
Reuters IVA
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قال مسؤول قطري كبير إن خامس طائرة قطرية مستأجرة تقل مدنيين من أفغانستان إلى قطر، منذ انسحاب القوات الأمريكية في أغسطس، غادرت كابل اليوم الأحد وعلى متنها 235 راكبا، معظمهم أفغان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه قوله إن مواطنين من عدة دول أخرى يستقلون هذه الطائرة، لكنه لم يحدد تلك الدول.
وسيقيم هؤلاء الركاب في مجمع بقطر ينزل فيه مرحلون من أفغانستان، إلى أن يسافروا إلى وجهاتهم النهائية.
وأضاف المسؤول: "ستواصل دولة قطر هذا العمل مع شركاء دوليين على أساس جهود تضمن حرية التنقل في أفغانستان، بينما تظل (قطر) أيضا منكبة على تقديم المساعدات الإنسانية لهذه الدولة".
المصدر: "رويترز"
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