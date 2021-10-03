تركيا: نستخدم القنوات الدبلوماسية ضد مواقف اليونان غير القانونية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن تركيا "تستخدم القنوات الدبلوماسية ضد مواقف اليونان غير القانونية والاستفزازية والعدوانية".

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وأضافت الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، بينار قره، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، في العاصمة أنقرة، أنه "يتم الرد اللازم ميدانيا ضد مواقف اليونان غير القانونية، في نطاق المعاملة بالمثل".

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية " تحييد (قتل) 148 إرهابيا، بينهم عناصر في تنظيم داعش، خلال شهر سبتمبر الماضي في مناطق العمليات بسوريا".

وقالت بينار قره أن "العمليات العسكرية داخل تركيا وخارجها منذ مطلع العام الجاري أسفرت عن تحييد 2081 إرهابيا".

وكشفت عن "ضبط 1388 شخصا لدى محاولتهم دخول تركيا بطريقة غير قانونية، الشهر المنصرم".

المصدر: "الاناضول"