السفارة الإسرائيلية لدى القاهرة مرحبة باستئناف الرحلات الجوية لـ"مصر للطيران": علامة هامة ومرحب بها

رحبت السفارة الإسرائيلية لدى القاهرة، اليوم الأحد، باستئناف الرحلات الجوية لشركة "مصر للطيران"، وذلك "بعد فترة طويلة من التوقف".

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة الإسرائيلية: "ترحب سفارة دولة إسرائيل في مصر باستئناف الرحلات الجوية لشركة الطيران "إجيبت إير" وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأضافت: "يعد استئناف الرحلات المباشرة علامة هامة ومرحب بها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة العلاقات الاقتصادية".

ترحب سفارة دولة إسرائيل في مصر باستئناف الرحلات الجوية لشركة الطيران إجيبت إير وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس الكورونا.

ويعد استئناف الرحلات المباشرة علامة هامّة ومرحب بها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة العلاقات الاقتصادية.

🇪🇬🤝🇮🇱🛬#إسرائيل#مصرpic.twitter.com/9rO1gYgNdy — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) October 3, 2021

ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979، حطت اليوم، أول طائرة تابعة لـ"الخطوط الجوية المصرية" في مطار بن غوريون الإسرائيلي، وفق موقع "YNET".

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أنه "منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، أنشأت مصر شركة "طيران سيناء" لخدمة الرحلات الجوية بين مصر وإسرائيل حصريا، لكن "مصر للطيران" لم تحدد موعدا لأي رحلة جوية إلى إسرائيل لأسباب سياسية".

المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"