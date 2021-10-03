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أوزبكستان وحركة طالبان تبحثان استئناف الرحلات الجوية بين طشقند وكابل

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أوزبكستان وحركة طالبان تبحثان استئناف الرحلات الجوية بين طشقند وكابل
Globallookpress
مطار كابل
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بحثت أوزبكستان وحركة طالبان، أمس السبت، العلاقات الثنائية واستئناف الرحلات الجوية بين طشقند وكابل.

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وكتبت حركة طالبان في حساب "إمارة أفغانستان الإسلامية" على "تويتر": "التقى معالي وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية بالوكالة، المولوي أمير خان متقي، بسفير دولة أوزبكستان السيد، يادغار خواجه شادامانوف، والوفد المرافق له".

وأضاف: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وإصلاح وترميم مطار مزار شريف، واستئناف الرحلات الجوية من اوزبكستان إلى كابل. وقد شكر معالي الوزير دولة أوزبكستان الجارة، وأكد على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين".

المصدر: "تويتر"

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