بريطانيا تعتزم إقامة مزيد من التحالفات على غرار شراكة "أوكوس"

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تروس، أن لندن تعتزم إقامة المزيد من التحالفات الأمنية على غرار شراكة "أوكوس" الثلاثية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.

ولم تجب وزيرة الخارجية البريطانية على سؤال حول ما إذا كانت استراتيجية زيادة "القوة الاقتصادية" موجهة ضد بكين، لكنها شددت على أن هذه التحالفات، من وجهة نظرها، هي أفضل طريقة لمواجهة "قوى الشر" على المدى الطويل.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا قد أعلنت في 15 سبتمبر عن إبرام الشراكة الدفاعية "أوكوس"، بما يشمل تبادل التكنولوجيات العسكرية وتزويد الجيش الأسترالي بثماني غواصات تعمل بالوقود النووي وتستند إلى التكنولوجيات الأمريكية، وبصواريخ مجنحة أمريكية الصنع.

في الوقت نفسه، ألغت أستراليا لدى تشكيل هذا التحالف صفقة غواصات هائلة مع فرنسا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الطرفين.

المصدر: تاس