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"طالبان" تحظر بيع وشراء الأسلحة والسيارات غير المرخصة

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Reuters Jorge Silva
دورية لـ "طالبان" في كابل
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أصدرت حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، بيانا يحظر بيع وشراء الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة في البلاد.

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وقالت وزارة الدفاع في الحكومة المنبثقة عن "طالبان" في بيانها إن عددا من "الأفراد غير المسؤولين" استولوا على أسلحة وسيارات من جهات حكومية أو بعض أعضاء الحكومة السابقة، دون أن يسجلوها لدى الجهات الحكومية المختصة. وذكر البيان أن بعض الأفراد أرادوا بيع الأسلحة والمعدات العسكرية بطريقة غير قانونية.

وأعلنت الوزارة بهذا الصدد عن حظر بيع الأسلحة والذخائر والسيارات "حتى إشعار آخر"، محذرة من أن المخالفين سيتم التعامل معهم وفقا للقانون.

 

المصدر: "خامه برس"

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