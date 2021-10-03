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إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن حادث فتاك خلال المناورات الإيرانية عند حدود أذربيجان.. وطهران تنفي

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إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن حادث فتاك خلال المناورات الإيرانية عند حدود أذربيجان.. وطهران تنفي
AP Iranian Army
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تداول بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أنباء غير مؤكدة مفادها أن ثلاثة عسكريين إيرانيين قتلوا بـ"نيران صديقة" خلال التدريبات التي جرت عند حدود أفغانستان.

وأشارت على وجه الخصوص إذاعة الجيش الإسرائيلي، على حسابها في "تويتر"، إلى ورود معلومات مفادها أن ثلاثة جنود إيرانيين قتلوا بصاروخ أطلقته مروحية إيرانية خلال مناورات "فاتحو خيبر" التي أجرتها طهران على خلفية بروز التوترات بينها وأذربيجان عند الحدود بين الدولتين.

بدوره، نفى قائد مقر الجيش الايراني في المنطقة الشمالية الغربية، العميد علي حاجيلو، صحة هذه المزاعم، مشددا على أن المناورات كانت ناجحة ولم يقتل أو يصب أحد خلالها.

وكانت إيران قد أكدت أن أحد أسباب إطلاقها هذه المناورات يعود إلى قلقها إزاء تعاون أذربيجان مع إسرائيل، مشددة على أنها لن تتسامح مع أي أنشطة إسرائيلية عند حدودها، وحذرت تل أبيب من اتخاذ أي خطوة "حمقاء وجاهلة".

المصدر: "إذاعة الجيش الإسرائيلي" + RT

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