إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن حادث فتاك خلال المناورات الإيرانية عند حدود أذربيجان.. وطهران تنفي

تداول بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أنباء غير مؤكدة مفادها أن ثلاثة عسكريين إيرانيين قتلوا بـ"نيران صديقة" خلال التدريبات التي جرت عند حدود أفغانستان.

وأشارت على وجه الخصوص إذاعة الجيش الإسرائيلي، على حسابها في "تويتر"، إلى ورود معلومات مفادها أن ثلاثة جنود إيرانيين قتلوا بصاروخ أطلقته مروحية إيرانية خلال مناورات "فاتحو خيبر" التي أجرتها طهران على خلفية بروز التوترات بينها وأذربيجان عند الحدود بين الدولتين.

דיווחים באיראן: 3 חיילים איראנים נהרגו מירי שגוי של מסוק קרב לעבר כוח שהשתתף בתרגיל על גבול אזרבאייג׳אן@amirbarshalom — גלצ (@GLZRadio) October 2, 2021

بدوره، نفى قائد مقر الجيش الايراني في المنطقة الشمالية الغربية، العميد علي حاجيلو، صحة هذه المزاعم، مشددا على أن المناورات كانت ناجحة ولم يقتل أو يصب أحد خلالها.

An #Iranian army commander rejects rumors on casualties during drills in NW #Iran. “No one was killed nor injured in the war games. The drills were successful, conveyed message of peace to nations and a stark warning to enemies esp. #Israel…” said Gen. Hajiloo. pic.twitter.com/18ToTy8epJ — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) October 3, 2021

وكانت إيران قد أكدت أن أحد أسباب إطلاقها هذه المناورات يعود إلى قلقها إزاء تعاون أذربيجان مع إسرائيل، مشددة على أنها لن تتسامح مع أي أنشطة إسرائيلية عند حدودها، وحذرت تل أبيب من اتخاذ أي خطوة "حمقاء وجاهلة".

المصدر: "إذاعة الجيش الإسرائيلي" + RT