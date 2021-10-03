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أوكرانيا تخطط مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء قناة تلفزيونية لمواجهة روسيا

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أوكرانيا تخطط مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء قناة تلفزيونية لمواجهة روسيا
Reuters
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن بلاده والاتحاد الأوروبي يناقشان احتمال إنشاء قناة تلفزيونية ستتحدث للعالم عن "مكافحة المعلومات المزيفة الروسية" عن أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بمدينة تروسكافيتس حيث جرت جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه "خادم الشعب": "تجدر الإشارة إلى أننا نناقش اليوم مع بلدان الاتحاد الأوروبي إنشاء قناة دولية على أساس قناة تلفزيونية أوكرانية ما... ستتحدث خارج حدود دولتنا عن الواقعية الأوكرانية، وسيكون ذلك مكافحة للمعلومات المزيفة الروسية".

المصدر: تاس

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