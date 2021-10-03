اشتباكات بين متظاهرين والشرطة المكسيكية خلال إحياء ذكرى مجزرة قتل خلالها 300 شخص
Reuters
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اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة المكسيكية خلال تظاهرة في العاصمة مكسيكو سيتي لإحياء الذكرى الـ 53 لمذبحة تعرض لها طلاب متظاهرون.
وبدأت التظاهرة في تلاتيلولكو، حيث قتل الجنود قرابة 300 شخص في مظاهرة طلابية في الثاني من أكتوبر عام 1968.
وخلال فعالية السبت، أشعل المتظاهرون النار في درع للشرطة، ما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب والدخان في الهواء.
وأظهرت مقاطع مصورة رجال الشرطة يستخدمون الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
ووصف أنطونيو رودريغيز، أحد المشاركين في التظاهرة، عمليات القتل التي وقعت قبل 53 عاما بأنها "واحدة من أكثر اللحظات وحشية في تاريخ المكسيك".
المصدر: أسوشيتد بريس
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