فقدان الاتصال مع 70 مهاجرا في البحر بعد مغادرتهم ليبيا

أعلنت منظمة "ألارم فون" فقدانها الاتصال مع 70 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب غادر السواحل الليبية قبل 4 أيام، معتبرة إياهم في عداد المفقودين.

🚩Clarification: this is a distress case that concerns a boat with ~70 people who called us today for the first time and are now on board #Asso29. There is still no news about the other boat with 70 people that has been missing for 4 days - we don't know where and how they are! — Alarm Phone (@alarm_phone) October 2, 2021

وقالت "ألارم فون"، وهي منظمة غير حكومية، إنها فقدت الاتصال بالمهاجرين عندما كانوا في منطقة بحث تتبع مالطا، وعلى بعد 20 كيلومترا من المياه الإيطالية، دون الإبلاغ عن إنقاذهم أو وصولهم إلى البر.

المصدر: RT + أ ف ب