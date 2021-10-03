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فقدان الاتصال مع 70 مهاجرا في البحر بعد مغادرتهم ليبيا

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فقدان الاتصال مع 70 مهاجرا في البحر بعد مغادرتهم ليبيا
Reuters
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أعلنت منظمة "ألارم فون" فقدانها الاتصال مع 70 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب غادر السواحل الليبية قبل 4 أيام، معتبرة إياهم في عداد المفقودين.

وقالت "ألارم فون"، وهي منظمة غير حكومية، إنها فقدت الاتصال بالمهاجرين عندما كانوا في منطقة بحث تتبع مالطا، وعلى بعد 20 كيلومترا من المياه الإيطالية، دون الإبلاغ عن إنقاذهم أو وصولهم إلى البر.

المصدر: RT + أ ف ب

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