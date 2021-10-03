وزير الدفاع البريطاني يهدد بشن هجمات سيبرانية على الدول التي تستهدف المملكة المتحدة

هدد وزير الدفاع البريطاني، بين واليس، بتنفيذ المملكة المتحدة هجمات سيبرانية ضد الدول التي ستحاول إلحاق أضرار ببريطانيا.

وقال واليس، في حديث لصحيفة "ساندي تيليغراف" نشر السبت، تعليقا على إنشاء القوات السيبرانية الوطنية في بريطانيا في نوفمبر العام الماضي: "بعض الدول الأجنبية تشن حربا سيبرانية علينا كل يوم. يحق لنا بالتوافق مع القانون الدولي الدفاع عن أنفسنا. سنحمي أنفسنا من العمليات السيبرانية في حال كانت خطيرة ومخربة ومضرة".

وتابع: "إحدى الوسائل التي يمكن عبرها تحقيق ذلك تتمثل في تفكيك مفعول الأدوات التي تستخدم ضدكم. على سبيل المثال، في حال استغلال دولة معادية خادما لاستخدام برامج الفدية أو معدات التجسس أو المعلومات الخاطئة ضدكم، من الممكن أن تستخدموا آليات سيبرانية هجومية للقضاء على هذه الخوادم".

وأردف: "تستطيع الوسائل السيبرانية الهجومية القيام بأشياء كثيرة بما في ذلك مطاردة المتحرشين بالأطفال وشبكاتهم ، ومطاردة الإرهابيين وشبكاتهم ، وبالطبع ، ملاحقة الدول المعادية إذا قررنا فعل ذلك".

المصدر: وكالات