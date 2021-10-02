تركيا تدين اغتيال زعيم اللاجئين الروهينغا في بنغلادش

دانت تركيا اغتيال زعيم اللاجئين الروهينغا في بنغلادش، محب الله، ودعت سلطات البلاد للتحقيق في الجريمة.

وقالت الخارجية في بيان، أنها "تلقت بأسف كبير نبأ اغتيال محب الله في بمنطقة كوكس بازار"، معربة عن تعازيها لأقاربه.

وأضافت: "نشاطر إخوتنا مسلمي الروهنغيا آلامهم، وستواصل تركيا دعمها القوي من أجل حماية حقوق مسلمي الروهنغيا".

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وأقدم مسلحون، الأربعاء الماضي، على قتل محب الله، وهو أحد أبرز زعماء مسلمي الروهنغيا، ويترأس جمعية "السلام وحقوق الإنسان لروهنغيا أراكان".

وكان محب الله (46 عاما)، من المدافعين المعروفين عن أقلية الروهنغيا المضطهدة في ميانمار، وبرز كزعيم مجتمعي بين اللاجئين في بنغلاديش.

المصدر: "ترك برس"