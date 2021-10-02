البرازيل تسجل 468 وفاة و13466 إصابة جديدة بكورونا
Reuters WASHINGTON ALVES
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 468 وفاة و13466 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 597723، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و459117.
وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث عدد وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة.
المصدر: "رويترز"
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