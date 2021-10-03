مقتل رجل شرطة وإصابة 10 مدنيين باشتباكات خلال احتجاجات للمعارضة في تشاد

أفادت شرطة تشاد بمقتل أحد عناصرها وإصابة 10 مدنين في العاصمة نجامينا، السبت، جراء اشتباكات اندلعت خلال احتجاجات على المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة، بول مانجا: "وقعت اشتباكات نجم عنها إصابة عشرة أشخاص بجروح طفيفة ووفاة شرطي إثر سقوطه".

وكان ائتلاف "واكيت تاما" المعارض قد طلب من أنصاره النزول إلى الشارع للتنديد بالمجلس العسكري الانتقالي، الذي سيطر على السلطة في أبريل بعد مقتل الرئيس، إدريس ديبي، أثناء زيارته للقوات المقاتلة لإخماد تمرد في شمال البلاد.

واتهم ائتلاف "واكيت تاما" الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال مظاهرات السبت وقال إن نحو 20 شخصا أصيبوا بينهم إصابات بالذخيرة الحية.

وأضاف الائتلاف في بيان: "هذه الوحشية من جانب قوات إنفاذ القانون غير مقبولة بالمرة لأن المسيرة كانت سلمية بل وأكثر من ذلك كان مصرح بها".

وقدر الائتلاف عدد المشاركين في المسيرة بلغ نحو 1200 شخص بينما قالت الشرطة إنه كان على مستوى نحو 100 فقط.

المصدر: "رويترز"