مظاهرات في عدة ولايات برازيلية تطالب بعزل الرئيس بولسونارو
Reuters AMANDA PEROBELLI
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احتشد متظاهرون برازيليون في عواصم عدة ولايات اليوم السبت للاحتجاج على الحكومة الاتحادية والدعوة لعزل الرئيس جايير بولسونارو.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المرشح الرئاسي سيرو جوميز شارك في الاحتجاج الذي جرى في ريو دي جانيرو ومن المتوقع أن يشارك أيضا في مظاهرة في ساو باولو.
ولم يشارك في الاحتجاجات الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تظهر استطلاعات الرأي تقدمه على بولسونارو في محاكاة لسباق الانتخابات المقررة العام المقبل.
وفضلا عن انتقاد أسلوب تعامل الرئيس اليميني بولسونارو مع جائحة كوفيد-19، يحتج المتظاهرون أيضا على التضخم وارتفاع أسعار الوقود.
المصدر: وكالات
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