مقتل عسكري من قوة حفظ السلام الأممية في مالي بانفجار عبوة ناسفة

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي مقتل أحد أفرادها جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع لدى مرور قافلة عسكرية في شمال البلاد، اليوم السبت.

وقال قائد بعثة الأمم المتحدة لبسط الاستقرار في البلاد والمعروفة باسم "مينوسما"، إل غاسيم فاني، في بيان: "قتل شخص وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة بعد أن تعرضت إحدى مجموعاتنا لانفجار عبو ناسفة يدوية الصنع".

وأوضح المسؤول الأممي أن الهجوم وقع قرب بلدة تساليت، مشددا: "هذا الحادث هو تذكير محزن بالخطر الدائم الذي يخيم على قواتنا لحفظ السلام".

يأتي الهجوم بعد مقتل 5 من أفراد الشرطة المالية في كمين استهدف قافلة كانت متجهة إلى منجم ذهب في جنوب مالي الأسبوع الماضي، وأعلنت جماعة على صلة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عنه.

وتشيع الهجمات التي يشنها متشددون وجماعات أخرى في مناطق شاسعة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، على الرغم من وجود القوات الدولية بكثافة. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين.

المصدر: وكالات