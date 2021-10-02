أردوغان يتوقع انتشار معاداة الإسلام في العالم بشكل أكبر بسبب الجائحة

توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام ستنتشران في العالم بشكل أكبر مع تزايد الصعوبات الاقتصادية التي أثارتها جائحة فيروس كورونا.

وقال أردوغان، خلال لقاء أجراه اليوم السبت في اسطنبول مع رئيس "الاتحاد الديمقراطي الدولي"، كوكسال قوش، إن جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" باتت تتراجع مع انتشار اللقاحات ضد المرض.

وأشار أردوغان مع ذلك إلى أنه مع تطبيع الأمور تطفو الأضرار التي ألحقتها الجائحة على السطح، مبينا: "مع تزايد الصعوبات الاقتصادية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، ستنتشر كراهية الأجانب ومعاداة الإسلام بشكل أكبر".

واعتبر أردوغان أن "إحصائية الجرائم المرتكبة على أساس الكراهية تعرض النطاق الخطيرة للعدائية تجاه الإسلام والأتراك".

المصدر: "الأناضول"