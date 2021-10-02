مقتل عاملين تركيين بتفجير عبوة ناسفة وأنقرة تتهم "حزب العمال الكردستاني"

أفادت وزارة الداخلية التركية بمقتل 2 من عمال الكهرباء جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف سيارتهما بإقليم بنغول شرق البلاد، اليوم السبت، متهمة "حزب العمال الكردستاني" بالوقوف وراء الهجوم.

وذكرت الوزارة أن العاملين موظفان بشركة لتوزيع الكهرباء وكانا في طريقهما إلى قرية نحو الساعة 11:00 عندما تم تفجير العبوة الناسفة عن بعد.

وتعتبر أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا ويشن الجيش التركي عمليات مستمرة ضده داخل البلاد وخارجها في أراضي سوريا والعراق.

ويشن الحزب حملة انفصالية في المنطقة عام 1984. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.

المصدر: وكالات