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موسكو تعول على اعتراف الاتحاد الأوروبي بلقاح "سبوتنيك V"

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موسكو تعول على اعتراف الاتحاد الأوروبي بلقاح
Sputnik Vitaly Belousov
نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر غروشكو
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أعربت موسكو عن أملها في أن تغلب المصلحة الاقتصادية والحرص على صحة المواطنين على الاعتبارات السياسية في مسألة اعتراف الاتحاد الأوروبي بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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وفي تصريحات سياسية أكد ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية، اليوم السبت، قناعته بحتمية الاعتراف بالعقار الروسي الواقي من مرض "كوفيد-19" في أوروبا قائلا: "الاعتراف به لا مفر منه، ومع أن العملية تسير بصعوبة إلا أنها لم تنقطع قط. ونحن نعول على أن تغلب روح المنافسة وضرورة تضافر الجهود في مكافحة هذا المرض، في نهاية المطاف، على الاعتبارات السياسية".

وتابع: "الأهم هو تسهيل الحياة للناس الذين هم بحاجة إلى عبور الحدود والعمل، ومن هذا المنطلق فنحن نأمل أن تنتهي العملية إلى توثيق لقاحاتنا من قبل كل من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية".

 

المصدر: "تاس"

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