 
مباشر

إسبانيا.. سلطات جزيرة لا بالما تأمر السكان بالبقاء في المنازل وسط استمرار ثوران البركان (فيديو)

أخبار العالم

إسبانيا.. سلطات جزيرة لا بالما تأمر السكان بالبقاء في المنازل وسط استمرار ثوران البركان (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rf31

أمرت السلطات الإسبانية عدة آلاف من السكان في جزيرة لا بالما بالبقاء في المنازل بسبب تدهور جودة الهواء وسط استمرار ثوران بركان "كومبري فييخا".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. احتدام ثوران بركان
بالفيديو.. احتدام ثوران بركان "كومبري فييخا" في جزر الكناري

وأصدرت خدمات الطوارئ أمر إغلاق مساء أمس الجمعة لسكان لوس يانوس دي أريداني وإل باسو، البلدتين الأكثر تضررا.

وقالت خدمات الطوارئ في بيان إن"الإغلاق الجديد هو نتيجة لأحوال الطقس... التي تمنع تبدد الغازات وتبقيها في مستويات منخفضة من الغلاف الجوي".

وأضافت أن الإغلاق سيؤثر على نحو 3500 شخص.

إسبانيا.. سلطات جزيرة لا بالما تأمر السكان بالبقاء في المنازل وسط استمرار ثوران البركان (فيديو)
Reuters

وطلبت السلطات من المتضررين البقاء في المنازل وإغلاق مصادر التدفئة وتكييف الهواء لمنع دخول الهواء الخارجي.

وسبق أن فرضت السلطات إغلاقا في مناطق سان بوروندون ومارينا ألتا ومارينا باخا ولا كونديسا.

إسبانيا.. سلطات جزيرة لا بالما تأمر السكان بالبقاء في المنازل وسط استمرار ثوران البركان (فيديو)
Reuters

وتم إجلاء نحو ستة آلاف شخص من منازلهم منذ بدء ثوران البركان في 19 سبتمبر.

ودمر البركان أكثر من 800 بناية في الجزيرة التي يقطنها نحو 83 ألف نسمة، وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا