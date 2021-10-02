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تركيا تعلن "تحييد 3 إرهابيين" بعملية جوية بشمال العراق

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تركيا تعلن
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، "تحييد 3 إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

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وقالت الوزارة في بيان إنه "نتيجة للتنسيق بين الجيش والاستخبارات التركيين، تم تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" بعملية جوية بعد تحديد موقعهم في منطقة غارا بشمال العراق".

وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي) في مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق.

المصدر: الأناضول

 

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