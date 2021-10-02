كازاخستان: احتجاز أفغانيين اثنين حاولا التسلل إلى روسيا عبر الأراضي الكازاخية

أفادت شرطة كازاخستان باحتجازها أفغانيين اثنين حاولا دخول الأراضي الروسية عبر كازاخستان.

وقال المركز الصحفي للشرطة إن احتجاز المواطنين الأفغانيين تم في منطقة كوستاناي الكازاخية، مضيفا أنه تم أيضا احتجاز مواطن كازاخي حاول مساعدتهما في عبور الحدود مقابل مكافأة.

وتجري شرطة البلاد حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث بتهمة "تنظيم هجرة غير شرعية".

المصدر: "سبوتنيك"