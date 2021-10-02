"فلايت رادار 24": طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تستطلع الساحل اللبناني والسوري

أظهر موقع "فلايت رادار 24" المختص بتتبع حركة الطائرات، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي "HOMER61"، استطلعت الساحل اللبناني والسوري.

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وكشف الموقع مسار الطائرة التي انطلقت من جزيرة كريت اليونانية، ومرت فوق البحر الأبيض المتوسط، وحلقت بجوار الساحل الفلسطيني والإسرائيلي واللبناني والسوري، ومن ثم عادت باتجاه الجزيرة.

المصدر: "flightradar24"