 
مباشر

"فلايت رادار 24": طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تستطلع الساحل اللبناني والسوري

أخبار العالم

Reuters JON NAZCA
طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rf1x

أظهر موقع "فلايت رادار 24" المختص بتتبع حركة الطائرات، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي "HOMER61"، استطلعت الساحل اللبناني والسوري.

إقرأ المزيد
"مسد": الولايات المتحدة باقية في شمال وشرق سوريا

وكشف الموقع مسار الطائرة التي انطلقت من جزيرة كريت اليونانية، ومرت فوق البحر الأبيض المتوسط، وحلقت بجوار الساحل الفلسطيني والإسرائيلي واللبناني والسوري، ومن ثم عادت باتجاه الجزيرة.

المصدر: "flightradar24"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا