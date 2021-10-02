"فلايت رادار 24": طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تستطلع الساحل اللبناني والسوري
Reuters JON NAZCA
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أظهر موقع "فلايت رادار 24" المختص بتتبع حركة الطائرات، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي "HOMER61"، استطلعت الساحل اللبناني والسوري.
وكشف الموقع مسار الطائرة التي انطلقت من جزيرة كريت اليونانية، ومرت فوق البحر الأبيض المتوسط، وحلقت بجوار الساحل الفلسطيني والإسرائيلي واللبناني والسوري، ومن ثم عادت باتجاه الجزيرة.
المصدر: "flightradar24"
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