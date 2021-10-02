توقيف نائب رئيس الأركان العامة للجيش الأرمني في إطار قضية اختلاس

أعلنت هيئة الأمن القومي في أرمينيا، اليوم السبت، عن توقيف ستيبان كالستيان، نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمنية، في إطار قضية اختلاس أموال.

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وأوضحت الهيئة في بيان أن كالستيان يشتبه بإساءة استغلاله السلطة وتزوير وثائق رسمية، مما أدى إلى خسائر مادية جسيمة. وأضاف البيان أن الهيئة طلبت من القضاء اعتقال كالستيان كإجراء وقائي.

وكانت صحيفة "غراباراك" الأرمنية أفادت يوم الجمعة بتوقيف نائب رئيس الأركان العامة وتفتيش منزله.

ويشتبه في كالستيان باختلاس مبلغ مالي يعادل نحو 4,7 مليون دولار، وتوريد قذائف مدفعية غير صالحة لوزارة الدفاع.

وبحسب مواد القضية الجنائية فقد عقد كالستيان اتفاقيات مع الوزارة لتوريد قذائف مدفعية صنعت في ثمانينيات القرن الماضي، لكن القذائف التي تم توريدها للوزارة كانت مصنوعة في عام 1977 ومخصصة لمدافع تشيكية وغير مناسبة للمدافع المستخدمة حاليا في الجيش الأرمني.

وعلم في 30 سبتمبر عن اعتقال كل من دافيد تونويان، وزير دفاع أرمينيا الأسبق، ودافيد كالستيان، مدير شركة موردة للأسلحة، بعد توقيفهما من قبل هيئة الأمن القومي في إطار القضية الجنائية ذاتها.

المصدر: "إنترفاكس"