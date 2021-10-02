إسرائيل تخطط لإزالة تركيا من القائمة الحمراء الخاصة بكورونا

تنوي وزارة الصحة الإسرائيلية رفع توصية للحكومة بإزالة تركيا وبلغاريا والبرازيل من قائمة البلدان "الحمراء" ذات معدلات الإصابة العالية بوباء كورونا، بدءا من الأسبوع المقبل.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ذلك يعني أنه لن يكون هناك المزيد من البلدان المحددة باللون الأحمر، التي يمنع الإسرائيليون من السفر إليها.

ويتوجب حاليا على أي شخص يسافر إلى البلدان في القائمة الحمراء الحصول على تصريح خاص أو تلقي غرامة قدرها 5000 شاقل (حوالي 1550 دولارا) وعند العودة إلى إسرائيل من دولة مصنفة "صفراء" منخفضة الخطورة يجب على أولئك الذين لديهم "جواز سفر أخضر" ينص على أنهم تعافوا من كورونا في إسرائيل أو تم تطعيمهم بالكامل ضد الوباء عزلهم لمدة 24 ساعة فقط، أو حتى يتم استلام نتيجة اختبار سلبية.

وتشمل البلدان الصفراء ذات معدلات الإصابة المنخفضة النمسا وأوروغواي والبحرين وهونغ كونغ وتايوان والغابون ونيوزيلندا والصين وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك وقبرص.

ويتوجب على المسافرين القادمين من البلدان البرتقالية الذين تم تطعيمهم بجرعتين أو تعافوا من الوباء في ظل ظروف معينة الدخول في فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مع خيار تقصير العزل بنتيجة اختبار سلبية في اليوم السابع.

وتعفي إجراءات وزارة الصحة والحكومة الإسرائيلية الحجر الصحي للأشخاص العائدين من البلدان "البرتقالية"، بما في ذلك أولئك الذين تلقوا جرعة معززة مع الجرعات الثلاث التي تم تلقيها في إسرائيل.

المصدر: i24news.tv