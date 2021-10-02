جورجيا: احتجاز صاحب شقة في تبيليسي كان يختبئ فيها ساكاشفيلي

أعلنت هيئة أمن الدولة الجورجية أنه تم احتجاز صاحب شقة سكنية في العاصمة تبيليسي كان يختبئ فيها الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، الذي تم إلقاء القبض عليه أمس الجمعة.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "تجري وزارة الداخلية الجورجية التحقيق في واقع العبور غير الشرعي (لساكاشفيلي) لحدود الدولة... وفي إطار التحقيق احتجزت شرطة تبيليسي صاحب شقة سكنية من مواليد 1958 بتهمة إيواء متهم.

ودقق البيان أن صاحب الشقة وجهت له تهمة "إيواء صاحب جريمة" التي تقضي بعقوبة الغرامة أو الإقامة الجبرية لمدة تصل إلى عامين أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

وتم احتجاز الرئيس الجوري الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، مساء أمس الجمعة، في العاصمة الجورجية تبيليسي، ويقع حاليا في سجن بمدينة روستافي.

المصدر: نوفوستي