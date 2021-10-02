الصين تحقق مع مسؤول سابق بشأن قضية فساد كبرى

قالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالصين إن، فو تشنغ هوا، وهو وزيرعدل سابق، وكان أيضا نائبا لوزير الأمن العام الأسبق، يخضع للتحقيق بشأن انتهاكات خطيرة للانضباط الحزبي والقانون.

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غير أن اللجنة لم تذكر أي تفاصيل أخرى عن التهمة الموجهة للمسؤول الصيني الكبير في بيانها الذي نشر على الإنترنت اليوم السبت.

وشغل فو (66 عاما) منصب رئيس الأمن العام في بكين لفترة طويلة ونائب وزير الأمن العام من 2013 حتى 2018 ، ثم شغل منصب وزير العدل من 2018 إلى 2020.

وعندما كان نائب وزير الأمن العام، قاد فو تشنغ هوا نفسه التحقيق مع تشو يونغ كانغ، أحد كبار المسؤولين المدانين في حملة مكافحة الفساد.

وكان تشو، وزير الأمن العام السابق، واحدا من تسعة أعضاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، أعلى هيئة للحزب الشيوعي الصيني، في عهد سلف الرئيس الحالي شي، الرئيس هو جينتاو.

وحكم على تشو بالسجن المؤبد عام 2015 بتهمة تلقي رشوة وإساءة استخدام السلطة وتسريب أسرار الدولة.

ويأتي الإعلان عن التحقيق في قضية فو تشنغ هوا، بعد يومين من إعلان لجنة الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الحاكم أنها طردت نائب وزير الأمن العام السابق، سون ليجون، بتهمة الفساد والتخلي عن منصبه أثناء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "أسوشيتد برس"