نائب في البرلمان الإيراني يحذر باكو من نفاد الصبر الاستراتيجي

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، إنه لو تم اطلاق رصاصة واحدة من إسرائيل على إيران، فإن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سوف يكون أول الضحايا.

واعتبر مالكي أن "الحفاظ على وحدة أراضينا يعتبر خطا أحمر بالنسبة لقواتنا المسلحة".

وقال أن إسرائيل تلعب بالنار من خلال تشجيع بعض الدول الصغيرة في المنطقة للتحرك ضد إيران، مضيفا أن "طهران لا تتوقع من الرئيس الأذربيجاني ان يستضيف تل أبيب خلف حدودنا".

وفي نفس السياق حذر النائب في البرلمان الإيراني، رشيدي كوجي، من أن "الصبر الاستراتيجي الإيراني له حدود".

وأضاف أن "العدو الذليل الذي يربي الأوهام في أفكاره المشوشة يجب أن يعرف أن أي رصاصة تطلق على إيران أو حلفائها سوف تقابل بصاروخ يليه صاروخ آخر على تل أبيب وحيفا وعكا وأشدود...".

المصدر: RT





