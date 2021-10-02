الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي توجه رسالة إلى بلينكن بخصوص لبنان وانفجار المرفأ و"حزب الله"

دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، واشنطن، إلى "المساعدة في معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتجنب المزيد من الاضطرابات".

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وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي وقعها النائب غريغوري دبليو ميكس (ديمقراطي من نيويورك)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ومجموعة من 24 عضوا ديمقراطيا آخر في اللجنة: "نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة في لبنان، والتي تزعزع استقرار البلاد وتشكل مخاطر واضحة على المنطقة الأوسع"، وحثت الرسالة على "اتخاذ إجراءات أمريكية فورية وهامة من أجل معالجة معاناة الشعب اللبناني ومنع لبنان من الانهيار الاقتصادي".

وسلطت الرسالة الضوء على "الخطر الذي تشكله شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والتهديدات الأخرى، بما في ذلك حزب الله"، محذرة من أن "روسيا وإيران قد تستغلان تفتيت الدولة والمجتمع اللبناني لمصلحتهما الخاصة".

واقترح ميكس والموقعون الآخرون أن يتبع بلينكن أربع خطوات، هي : "إنشاء برنامج مساعدة مالية للحكومة اللبنانية المقبلة، وتخصيص الأموال لاحتياجات اللبنانيين المستضعفين، والمساعدة السياسية لضمان بقاء حزب الله بعيدا من الجيش اللبناني، وتحقيق مستقل بقيادة الأمم المتحدة في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020".

المصدر: "national interest"