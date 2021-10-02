جورجيا تشكر أوكرانيا للتعاون في "قضية ساكاشفيلي"

عبر رئيس الوزراء الجورجي، إراكلي غاريباشفيلي، اليوم السبت، عن شكره للجانب الأوكراني مقابل التعاون المثمر، بما في ذلك فيما يخص احتجاز الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي.

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وقال غاريباشفيلي للصحفيين: "أريد القول علنا أني أشكر الجانب الأوكراني. وتكون ويتكون بيننا في الأونة الأخيرة تعاون مثمر للغاية. وأتذكر قضية تسليم ميغيس كاردافا، (الرئيس السابق للشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الجورجية)، والآن توجد لدينا قضية ساكاشفيلي. ويدل ذلك على أنه يوجد بيننا تعاون مثمر".

وأعلن إراكلي غاريباشفيلي، مساء أمس الجمعة، أن سلطات جورجيا احتجزت الرئيس الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، بعد وصوله إلى البلاد لوجود قضايا جنائية ضده.

المصدر: تاس