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لوكاشينكو: لا أعتقد أن البيلاروسيين يعيشون في أجواء الخوف بعد الانتخابات الرئاسية

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لوكاشينكو: لا أعتقد أن البيلاروسيين يعيشون في أجواء الخوف بعد الانتخابات الرئاسية
Reuters
الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه لا يرى أن سكان بلاده يعيشون في أجواء الخوف على خلفية الأحداث التي وقعت في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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وردا على شكاوي مراسل قناة "CNN"، الأمريكية، ماثيو تشانس، من أنه فشل في محاولاته لتسجيل أي مقابلة قصيرة مع المارة في شوارع  العاصمة البيلاروسية مينسك، بسبب ما وصفه بالخوف الذي يعيش فيه سكان الجمهورية، أجاب لوكاشينكو: "إن أجواء الخوف كذب. أنت تكذب، ماثيو. كنت تتنزه في شوارع مينسك؟ دون الحراسة ودون أفراد جهاز الأمن. لم يرافقك أحد. ولا أرى اليوم أي خوف في عينيك. وما الذي يجب أن يخاف منه سكاننا؟"

وأضاف الرئيس أن أهم شيء في مشهد بيلاروس هو الأمن في شوارع مدنها. وأوضح: "هذه هي ميزتنا، إذا كان من الممكن قول ذلك، وخاصة أن سكاننا لا يخافون من الخروج إلى الشوارع في الليل والنهار وفي المساء ومع الأطفال الصغار بما في ذلك مع الأطفال في عربات الأطفال. هذا هو إنجازنا".

وتابع لوكاشينكو: "إنني لا أصدق بأنك كنت خائفا من أي شيء أثناء تواجدك في مينسك. لا أثق بذلك. إنه الكذب الذي اخترعته قناة "سي إن إن" مسبقا، ومن الممكن أن أحدا يحتاج إليه. يبدو أنك جئت لتوجيه أي اتهامات إلي، لكني لا أدعي عليك. يبدو أن ذلك مهمتك".

وذكر لوكاشينكو أن ممثل قناة "سي إن إن" حضر مؤخرا "الحديث الكبير مع الرئيس"، وأنه كان بإمكان المشاهدين رؤية هذا الحديث على الهواء. وأضاف موجها كلامة لمراسل القناة الأمريكية: "لذلك يعرف الناس في مينسك أنكم كقناة تلفزيونية تهدف إلى شيء مسبقا. ولم يرغبوا في التحدث معك لأنهم كانوا يعرفون أنك ستعرض أقوالهم بشكل مشوه".

المصدر: تاس

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