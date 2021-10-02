خاشقجي أمام الكونغرس روح بلا جسد.. وخديجة لبايدن: متى تفي بوعدك؟ (فيديو+ صور)

أقامت منصة "الحرية أولا" أمام الكونغرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن، أمس الجمعة، مراسم إحياء الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وفي المراسم، طالبت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالوفاء بوعده بمعاقبة مرتكبي جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول بتركيا.

وأضافت جنكيز أن جمال خاشقجي استخدم قلمه كي يتمتع الشعب السعودي بأبسط حقوقه.

وأشارت إلى أنه "حينما قتل خاشقجي كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وفي فترته لم يعاقب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واستمرت مبيعات السلاح إلى السعودية رغم وقوع الجريمة".

وقالت: "في ذلك الوقت كان بايدن مرشحا لرئاسة البلاد، وقال حينها إن جمال خاشقجي وأقرباءه يستحقون العدالة".

وناشدت جنكيز الرئيس بايدن ونائبته كمالا هاريس قائلة "متى ستوفون بوعودكم؟ متى ستضعون كلماتكم موضع التنفيذ؟ وهل ستواصل إدارة بايدن علاقاتها مع السعودية كما كانت دائما رغم الوعود؟".

إحياء ذكرى مقتل #خاشقجي أمام #الكونغرس الأمريكي

شارك في المراسم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأصدقائه في الولايات المتحدة.https://t.co/iqhI8Wup5epic.twitter.com/n31TfGbQ1I — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 2, 2021

وانتقدت ابتعاث إدارة بايدن موفدا لها إلى السعودية خلال هذا الأسبوع، وقالت: "محمد بن سليمان أخذ جمال مني ومن العالم كله، هل ستحاسبونه؟ أم أنكم ستكافئونه؟".

وعرضت في المراسم، صورة بارتفاع 3.5 متر تقريبا، تم إنشاؤها عن طريق جمع المقالات التي كتبها جمال خاشقجي.

وشارك في المراسم بجانب خطيبته التركية خديجة، العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأصدقائه في الولايات المتحدة.

صورة #جمال_خاشقجي تزين اخر صفحة واشنطن بوست لهذا اليوم و نحن هنا، امام السفارة السعودية للتذكير بهذه الجريمة البشعة. #٣سنوات_منذ_مقتل_خاشقجيpic.twitter.com/2ArnSpmM9a — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 1, 2021

وفي نهاية المراسم، أشعل المشاركون شموعا تخليدا لذكرى الصحفي السعودي خاشقجي.

وقتل جمال خاشقجي (59 عاما) داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر 2018، ومرت قضيته بـ14 محطة بارزة، أحدثها تقرير للاستخبارات الأمريكية، في تأكيد لقوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائبا.

I’m heading to the @freedomfirst’s commemoration @JKhashoggi’s life and legacy 3 years after his brutal murder.



What: Vigil

Where: US Capitol Grounds

When: 10.1.21 @ 6pm

Event link: https://t.co/L9EbBc19fQ



Join his family, friends & colleagues in lighting a candle in his memory pic.twitter.com/NmnK4MFPrh — Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) October 1, 2021

المصدر: الأناضول