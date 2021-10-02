أول ولاية أمريكية تشترط لقاحات كورونا لأطفال المدارس

ستصبح كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تطلب تطعيمات ضد فيروس كورونا للأطفال كشرط لحضورهم شخصيا في المدارس العامة والخاصة، في قرار يمكن أن يؤثر على ملايين الطلاب.

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وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، أمس الجمعة أنه ستتم إضافة لقاح فيروس كورونا إلى 10 تطعيمات أخرى مطلوبة بالفعل لأطفال المدارس، بما في ذلك التطعيم ضد الحصبة والنكاف.

وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحفي في مدرسة إعدادية في سان فرانسيسكو بعد زيارته لتلاميذ الصف السابع: "نريد إنهاء هذا الوباء، تم استنفادنا جميعا بسبب ذلك".

وأضاف نيوسوم: "اللقاحات تعمل، هذا هو السبب في أن ولاية كاليفورنيا تتصدر البلاد في منع إغلاق المدارس، ولديها أدنى المعدلات من حيث حالات الإصابة".

وسيتم منح الإعفاءات لأسباب طبية أو بسبب المعتقدات الدينية أو الشخصية، ولكن قواعد الإعفاء لم تتم كتابتها بعد في انتظار التعليق العام.

وسيتم تنفيذ التفويض (الأمر) على مراحل حيث تمنح الحكومة الأمريكية الموافقة النهائية للقاح للفئات العمرية حاليا، ولا يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما الحصول على لقاح "فايزر" إلا بموجب تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ولا تزال لقاحات الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما في مرحلة الاختبار.

المصدر: "أسوشيتد برس"