سيناتور روسي: ساكاشفيلي يريد أن "ينسف" جورجيا سياسيا

عبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، عن اعتقاده بأن الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، عاد إلى وطنه من أجل زعزعة الاستقرار في البلد.

إقرأ المزيد

وكتب بوشكوف على حسابه في "تلغرام": "عاد ساكاشفيلي. لم يستطع المقاومة. وتم احتجازه. هل حسابه مبرر أم سيكون في السجن؟ إنها (عودته) محاولة لنسف جورجيا سياسيا".

ويرى السيناتو الروسي أن ساكاشفيلي يأمل بأن يحمله الجورجيون من السجن على أيديهم في هتافات جماهيرية بهيجة".

وأضاف: "هذا حسب خطته سيكون تتويجه الجديد. لكن الخطة قد تفشل والفقير لن يمر عبر الجدران. ولكن حتى لو كان في زنزانة، يمكنه التأثير على الوضع بطريقة أو بأخرى".

ونشر الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، صباح أمس الجمعة، تسجيلين مصورين كان يؤكد فيهما أنه موجود حاليا في مدينة باتومي بجورجيا، غير أن وزارة الداخلية الجورجية نفت هذه التصريحات، معلنة أن السياسي لم يعبر حدود البلاد. وفيما بعد أفادت وسائل إعلام جورجية باحتجاز ساكاشفيلي وهو يقع حاليا في سجن بضواحي العاصمة تبيليسي.

المصدر: نوفوستي