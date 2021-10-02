عملية سرقة إلكترونية ضخمة كاملة الأوصاف في الولايات المتحدة

تعرضت منصة تداول العملات المشفرة الأمريكية "Coinbase" لهجوم قراصنة، حيث تمت سرقة عملة مشفرة من حسابات 6 آلاف مستخدم على الأقل، وفقا لتقارير "Coinbase".

وبحسب بيان بورصة العملات المشفرة: "لسوء الحظ، بين مارس و20 مايو 2021، كنتم ضحايا حملة طرف ثالث للوصول غير المصرح به إلى حسابات عملاء Coinbase وسحب أموالهم من المنصة.. تمت سرقة الأموال من ستة آلاف حساب عميل على الأقل".

وبحسب"Coinbase" فإن المهاجمين استخدموا هجمات التصيد أو تقنيات الهندسة الاجتماعية الأخرى للوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين وأرقام الهواتف وكلمات المرور.

وقالت بورصة العملات المشفرة أنه سيتم تعويض جميع العملاء المتضررين، بأموال مساوية لقيمة العملة المسروقة من حساباتهم.

وقالت "Coinbase": "لقد تم بالفعل تعويض بعض العملاء عن الخسائر، وسوف نتأكد من حصول جميع العملاء المتأثرين على القيمة الكاملة لما فقدوه. يجب أن ترى هذا في حسابك في موعد لا يتجاوز اليوم".

وتأسست شركة "Coinbase" لتبادل العملات المشفرة الأمريكية في عام 2012. ويتم تداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على منصة "Coinbase". وتوظف الشركة أكثر من ألفي موظف، وتعمل في أكثر من مئة دولة.

المصدر:نوفوستي