نائب في البرلمان الأبخازي يطلق النار من "كلاشنيكوف" أمام وزارة الداخلية
Reuters
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قالت وزارة الداخلية الأبخازية إن نائبا في البرلمان قام بإطلاق النار أمام مبنى الوزارة من بندقية من نوع "كلاشنيكوف" حصل عليها بشكل غير قانوني.
وأفادت المكتب الصحفي للوزارة بأن النائب، ألمسهان أردزينبا، أطلق النار ليلة 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر من بندقية هجومية، مشيرا إلى أن النائب كان على متن سيارة مخصصة للعمل.
وأطلق النائب 20 طلقة في الهواء، وهو يصرخ بعبارات وألفاظ نابية تجاه مبنى وزارة الداخلية، قبل أن يفر إلى جهة غير معروفة.
المصدر: نوفوستي
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