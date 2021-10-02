واشنطن: نتابع قضية اعتقال ساكاشفيلي من كثب

أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن واشنطن على علم بأنباء اعتقال الرئيس الأسبق لجورجيا ميخائيل ساكاشفيلي، مضيفة أنها تراقب الوضع من كثب.

وقالت في بيان إنها تدعو السلطات الجورجية إلى "معاملة رئيس الجمهورية الأسبق معاملة عادلة وفقا للقوانين الجورجية والتزامات البلاد في مجال القانون الإنساني الدولي".

والجمعة أعلن رئيس الوزراء الجورجي، إراكلي غاريباشفيلي، أن سلطات بلاده اعتقلت ساكاشفيلي بعد وصوله إلى البلاد.

ويواجه ساكاشفيلي، الذي قاد ثورة الورود في جورجيا عام 2003 وتولى منصب الرئيس من 2004 إلى 2013، 4 قضايا جنائية يتهم فيها بسوء استغلال السلطة والتستر، وصدر في إطار 2 منها حكمان بسجنه 3 و 6 سنوات.

وأعلنت السلطات الجورجية مرارا أنها ستحتجز ساكاشفيلي، الذي انتقل عام 2013 إلى أوكرانيا، بمجرد عبوره الحدود.

المصدر: وكالات