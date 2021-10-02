البرازيل.. أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و506 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيلها 18578 إصابة و506 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد قد وصل إلى 21 مليونا و445 ألفا و651 حالة منذ بدء الوباء.

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وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الفيروس 597 ألفا و255 حالة.

ويشار إلى أن نسبة البرازيليين الذين تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا بلغت 40%.

ومع تقدم حملة التطعيم، انخفض معدل وفيات الأيام السبعة الأخيرة بمقدار الثلث عن الـ 3 آلاف وفاة يوميا عند ذروة الجائحة في أبريل الماضي.

المصدر: "رويترز"