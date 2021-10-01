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مجلس النواب والمجلس الأعلى في ليبيا يدعوان المجتمع الدولي لدعم الانتخابات

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مجلس النواب والمجلس الأعلى في ليبيا يدعوان المجتمع الدولي لدعم الانتخابات
Reuters Hani Amara
علم ليبيا.
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دعا أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية المرتقبة في البلاد.

وأصدر الجانبان، مساء الجمعة، بيانا في ختام اجتماع تشاوري عقد بالرباط، دعا المجتمع الدولي لدعم الانتخابات في ليبيا "وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي".

كما دعا الوفدان عقب اختتام جولة الحوار التي استهدفت الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، "لضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام".

وحضر هذا الاجتماع التشاوري بالإضافة إلى مسؤولين مغاربة، أعضاء من البعثة الدولية للدعم في ليبيا.

المصدر: "رويترز"

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