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الولايات المتحدة تترقب بيانات تطعيم عسكريين إسرائيليين لتحديد سلامة جرعات إضافية ضد كورونا

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الولايات المتحدة تترقب بيانات تطعيم عسكريين إسرائيليين لتحديد سلامة جرعات إضافية ضد كورونا
Reuters /FW1F/Bill Berkrot
الدكتور أنتوني فاوتشي مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الصحية
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يأمل مسؤولون في قطاع الصحة الأمريكي في أن تسهم بيانات عن أفراد بالجيش الإسرائيلي تلقوا جرعات معززة من لقاحات "فايزر" الواقية من فيروس كورونا في تحديد سلامة جرعات إضافية.

وستساعد هذه البيانات الجهات التنظيمية الأمريكية في توضيح مدى ارتباط تلك الجرعات بحدوث التهاب بعضلة القلب بين الشبان ودرجة خطورته.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الصحية في مقابلة بالهاتف "السؤال الذي لم نحصل على إجابة له بعد هو بيانات السلامة عن الحمض بين الشباب فيما يتعلق بالتهاب عضلة القلب".

وأضاف "الإسرائيليون سيحصلون قريبا على هذه الإجابة لأنهم يحصنون الجميع أعتقد من سن 12 عاما فأكثر بما في ذلك المجندين العسكريين".

وارتبطت حالات نادرة لالتهاب في عضلة القلب بأفراد، معظمهم شبان، حصلوا على جرعتين من لقاحات "فايزر/بيونتك" و"موديرنا" التي تعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي (إم.آر.إن.إيه).

المصدر: "رويترز"

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