رئيس فنلندا يدعو أوروبا لحوار مع روسيا للرد سويا على التهديدات المشتركة

دعا الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستي، الدول الأوروبية إلى ترتيب حوار مع روسيا للحفاظ على إمكانية مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة سويا.

وقال نينيستي، في كلمة ألقاها الجمعة خلال فعالية لمعهد السياسة الخارجية في فنلندا: "نحن بحاجة ماسة إلى حوار مع روسيا. هذا الأمر لا يتناقض على الإطلاق مع الموقف الصارم للغرب. بناء على خبرة فنلندا يمكنني أن أؤكد أن كلا هذين العنصرين يمكن أن يكونان جزءا من معادلة واحدة. علاقاتنا الخاصة بنا مع روسيا تعتمد على حوار نشط ومباشر".

وتابع: "يجب أن يكون نفس الشيء ممكنا على مستوى أوروبا كلها، وفي هذا السياق أود أن أذكر بأن الأمر الذي يثير أسفا خاصا يتمثل في أن التعاون ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا توقف عمليا".

وأوضح نينيستي أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تقلصت تقريبا إلى درجة الغياب، وحلت "الشبهات والاتهامات المتبادلة المتزايدة" مكان السعي إلى الشراكة.

وقال إنه لا شك أن الخلافات بين الطرفين موجودة لكنه اعتبر أنه "يجب أن ينظر الجميع في الصورة العامة قليلا" من أجل عدم خسارة إمكانية الرد سويا على "التهديدات والتحديات المشتركة في أوروبا".

المصدر: "تاس"