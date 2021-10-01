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حركة "طالبان باكستان" تعلن وقف إطلاق النار بشمال غربي البلاد

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حركة
Reuters Reuters TV
صورة من الأرشيف
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أعلنت حركة "طالبان باكستان" عن وقف إطلاق النار في منطقة وزيرستان الجنوبية بولاية خيبر باختونخوا في شمال غربي باكستان حتى 20 أكتوبر.

ونقلت قناة "جيو تي في" الباكستانية بيانا للحركة، جاء فيه أن قادة "طالبان باكستان" دعوا جميع المسلحين للالتزام بوقف إطلاق النار اعتبار من 1 أكتوبر.

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وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد صرح لقناة "تي أر تي" التركية بأن هناك مفاوضات بشأن الهدنة مع قادة جماعات مسلحة تابعة لـ "طالبان باكستان"، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للعفو على المسلحين الذين يلقون سلاحهم.

يذكر أن حركة "طالبان باكستان" الناشطة في مناطق شمال غربي باكستان المتاخمة لأفغانستان تقاتل الحكومة الباكستانية منذ سنوات وتسعى لإقامة ما تسميه "دولة إسلامية" في البلاد.

المصدر: "تاس"

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