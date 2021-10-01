الولايات المتحدة: مصممون على التعاون مع الصين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مصممة على التعاون مع الصين على الرغم من كل الخلافات الموجودة في العلاقات بين البلدين.

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وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر الهاتف اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن هناك آفاقا لإقامة حوار مع الصين حول التعاون الاستراتيجي: "إنني أرى في الحقيقة تعاونا مع الصين".

وتابعت: "قلنا مرارا إن العلاقات مع الصين صعبة، سنتنافس بكل حسم على ازدهار شعبنا في السنوات المقبلة ونريد القيام بذلك في ظروف متساوية. سنتحدى الصين عندما يجب علينا فعل ذلك، منا سنبحث عن مجالات للتعاون حيث يمكن ذلك".

وتصر الولايات المتحدة بشكل حاسم في السنوات الأخيرة على ضرورة انضمام الصين إلى المفاوضات التي تجري مع روسيا حول السيطرة على أسلحة الدمار الشامل.

المصدر: "تاس"