مسؤول روسي لـRT: العتاد الأمريكي المتروك في أفغانستان قد يصل إلى أسواق السلاح غير الشرعية!

قال مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا، دميتري شوغاييف إنه لا توجد ضمانات ألا يصل العتاد الأمريكي المتروك في أفغانستان إلى أسواق السلاح غير الشرعية.

وأوضح شوغاييف لـRT :" ما تركته الولايات المتحدة من قواذف ومدفعية ومدرعات وحوامات قتالية وأجهزة إشارة رؤية ليلية قد تصل إلى أسواق السلاح غير الشرعية، لأنه ليس بمقدور أحد ضمان عدم حدوث ذلك".

وأضاف: " بمجرد وقوع هذه الأسلحة أو حتى (جزء منها) بأيدي المسلحين أو في أيدي الجماعات الإرهابية، فهذا سيشكل خطرا كبيرا على أفغانستان وكافة دول الجوار والمنطقة عموما".

واعتبر شوغايف أن الأسلحة المتروكة حديثة ومتطورة لأن القوات الأمريكية كانت تستخدمها، وكما هو معروف فإن الجيش الأمريكي لا يستخدم في منظومته القتالية أسلحة قديمة.

وقال المسؤول الروسي إن الأسلحة التي تركها الأمريكيون في أفغانستان، تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 85 مليار دولار.

المصدر: RT