تركيا تعزي رومانيا في ضحايا حريق مستشفى

قدمت تركيا، الجمعة، تعازيها إلى رومانيا، في ضحايا حريق اندلع في أحد مستشفيات مدينة كونستانتسا الساحلية جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مصرع وإصابة العديد جراء الحريق في المستشفى المذكور".

وأعربت عن تعازيها لعائلات الضحايا، وللحكومة والشعب الروماني، راجية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت السلطات الرومانية، أعلنت في وقت سابق الجمعة، مقتل 9 أشخاص جراء حريق في مستشفى كونستانتسا للأمراض المعدية.

المصدر: "الأناضول"