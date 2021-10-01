وزير الخارجية الأمريكي يزور فرنسا الأسبوع المقبل على خلفية "أزمة الغواصات"

ذكرت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور باريس الأسبوع المقبل على خلفية توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا بسبب "أزمة الغواصات".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن بلينكن سيزور باريس من الاثنين إلى الأربعاء وسيرأس اجتماعا وزاريا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما سيجري محادثات مع المسؤولين الفرنسيين.

وقال برايس إن المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، والممثلة التجارية الأمريكية، كاترين تاي، ومسؤولين أمريكيين في باريس سينضمون إلى بلينكن.

وبعد ذلك سيتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى المكسيك لإجراء محادثات أمنية رفيعة المستوى يوم الجمعة المقبل.

وفي 15 سبتمبر أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن أطلق عليها اسم "AUKUS"، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا.

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى إلى فترة أزمة مفتوحة حيث ألغت الحكومة الأسترالية بإقامة هذه الشراكة الجديدة صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر" و"قرار على طريقة" الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

ولاحقا أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن باريس قررت استدعاء سفيريها من واشنطن وكانبيرا على خلفية هذه التطورات، كما اتهم لاحقا بريطانيا بـ"الانتهازية المستمرة".

وأجرى الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتصالا هاتفيا لاحقا تعهدا خلاله ببدء "مشاورات مكثفة" حول علاقات البلدين واتفقا على إعادة باريس سفيرها إلى واشنطن.

المصدر: "رويترز" + وكالات